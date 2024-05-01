В ніч на 1 травня Росія била по Одесі трьома балістичними "Іскандерами"

Російські окупаційні війська в ніч на 1 травня атакували густонаселені райони міста Одеса трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Як ми бачимо, зараз ворог обрав собі за ключову ціль місто Одеса. Як раніше він бив (і продовжує бити) по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Звичайно, що це – черговий прояв кровожерливого обличчя російського терору".

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Деталі: За словами Євлаша, такі атаки РФ направлені суто на залякування українців і дестабілізацію обстановки.

Він зазначив, що Росія продовжує завдавати удари балістикою, яку дуже складно збити.

Офіцер нагадав, що лише один комплекс (який уже довів неодноразово свою ефективність в бою) здатен протистояти балістиці, це Patriot.

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Тому Україна потребує більше таких систем і ракет до них, аби боротися з російським терором і зберегти життя мирних мешканців.

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