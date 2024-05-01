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В ніч на 1 травня Росія била по Одесі трьома балістичними "Іскандерами"

Валентина РоманенкоСереда, 1 травня 2024, 10:52
В ніч на 1 травня Росія била по Одесі трьома балістичними Іскандерами
фото - "Думская"

Російські окупаційні війська в ніч на 1 травня атакували густонаселені райони міста Одеса трьома балістичними ракетами "Іскандер-М".

Джерело: начальник служби зв'язків із громадськістю Повітряних сил майор Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Як ми бачимо, зараз ворог обрав собі за ключову ціль місто Одеса. Як раніше він бив (і продовжує бити) по Харкову. Зараз же він атакував трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" густонаселені райони Одеси, внаслідок чого загинули та постраждали люди. Звичайно, що це – черговий прояв кровожерливого обличчя російського терору".

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Деталі: За словами Євлаша, такі атаки РФ направлені суто на залякування українців і дестабілізацію обстановки.

Він зазначив, що Росія продовжує завдавати удари балістикою, яку дуже складно збити.

Офіцер нагадав, що лише один комплекс (який уже довів неодноразово  свою ефективність в бою) здатен протистояти балістиці, це Patriot.

ВІДЕО ДНЯ

Тому Україна потребує більше таких систем і ракет до них, аби боротися з російським терором і зберегти життя мирних мешканців.

Передісторія: 

  • У ніч на середу 1 травня 2024 року в Одесі через ракетну атаку росіян загинуло троє людей, ще троє були поранені.
  • 29 квітня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по Одесі. В будинку (який є власністю Міжнародного гуманітарного університету) екснардепа від "Партії регіонів" одіозного ексглави ЦВК Сергія Ківалова спалахнула пожежаКівалов був серед поранених у результаті атаки РФ.
  • Слідство вважає, що військове керівництво ЗС РФ свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше мирних жителів. Генпрокурор Андрій Костін оприлюднив відео удару окупантів.
  • 30 квітня в Одеській області оголосили день жалоби.

Теми: ракетний ударОдесаПовітряні сили ЗСУ
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