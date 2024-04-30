"РФ прагнула вбити якнайбільше мирних людей": Костін показав момент удару по Одесі
Слідство вважає, що військове керівництво ЗС РФ свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше мирних жителів.
Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін у Facebook
Пряма мова: "Росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.
Деталі: Генпрокурор підтвердив, що удар Росія здійснила балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення.
В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.
Костін наголошує: слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.
Пряма мова: "Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст".
Що передувало: 29 квітня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по Одесі. В будинку (який є власністю Міжнародного гуманітарного університету) екснардепа від "Партії регіонів" одіозного ексглави ЦВК Сергія Ківалова спалахнула пожежа. Ківалов був серед поранених у результаті атаки РФ.
30 квітня в Одеській області оголосили день жалоби.