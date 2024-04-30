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"РФ прагнула вбити якнайбільше мирних людей": Костін показав момент удару по Одесі

Валентина РоманенкоВівторок, 30 квітня 2024, 12:00
РФ прагнула вбити якнайбільше мирних людей: Костін показав момент удару по Одесі
фото - Сили оборони півдня

Слідство вважає, що військове керівництво ЗС РФ свідомо вдарило 29 квітня по Одесі балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом, аби вбити якомога більше мирних жителів.

Джерело: генеральний прокурор Андрій Костін у Facebook

Пряма мова: "Росія цинічно нехтує усіма нормами міжнародного гуманітарного права. Вчора ввечері ворог підступно атакував Одесу. П’ятеро людей загинуло, понад 30 було травмовано. Серед постраждалих двоє дітей та вагітна жінка. П’ятеро поранених у вкрай важкому стані.

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Деталі: Генпрокурор підтвердив, що удар Росія здійснила балістичною ракетою "Іскандер" із касетним боєзарядом. Це невибіркова зброя, використання якої може призвести до значних жертв серед цивільного населення.

В радіусі 1,5 км від місця обстрілу вилучено металеві фрагменти та уламки ракети.

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Костін наголошує: слідство має підстави вважати, що рішення про використання саме такої зброї було ухвалено офіцерами ЗС РФ свідомо, аби вбити якнайбільше мирних українців.

Пряма мова: "Розслідування триває. Знайдемо та покараємо тих, хто віддає злочинні накази про обстріли мирних українських міст".

Що передувало: 29 квітня 2024 року російська армія завдала ракетного удару по Одесі. В будинку (який є власністю Міжнародного гуманітарного університету) екснардепа від "Партії регіонів" одіозного ексглави ЦВК Сергія Ківалова спалахнула пожежа. Ківалов був серед поранених у результаті атаки РФ.

30 квітня в Одеській області оголосили день жалоби.

Теми: Одесаракетний удар
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