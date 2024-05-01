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Президенти країн Балтії закликали до переговорів з Україною щодо членства в ЄС

Ірина Балачук, Христина БондарєваСереда, 1 травня 2024, 12:22
Президенти країн Балтії закликали до переговорів з Україною щодо членства в ЄС
Скриншот з pixabay.com

Президенти трьох балтійських країн − Естонії, Литви та Латвії − закликали ЄС провести міжурядові конференції з Україною та Молдовою, а також почати переговори про вступ із ними у червні 2024 року. 

Джерело: "Європейська правда" з посилання на спільну заяву Алара Каріса, Гітанаса Науседи та Едгарса Рінкевичса до 20-річчя членства Естонії, Литви та Латвії у ЄС

Деталі: Президенти підкреслили, що відзначають 20-ту річницю вступу своїх країн до Європейського Союзу в той час, коли неспровокована та невиправдана агресивна війна Росії проти України нагадує, що мир у Європі не можна сприймати як належне. 

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Дослівно з заяви: "Наголошуємо, що міжнародна підтримка залишається вирішальною для перемоги України. Сьогодні Україна відстоює наші демократичні цінності. Ми рішуче підтримуємо Україну в захисті заснованого на правилах світового порядку".

Деталі: Президенти нагадали, що у 1990-1991 роках країни Балтії боролися за демократичний вибір. 

"Сьогодні українці, молдовани та грузини борються за європейські цінності та європейську сім'ю як свій вирішальний вибір. Вони мають ту саму мрію, що й ми тоді… Ми рішуче підтримуємо ті країни, які поділяють європейські цінності та бажання бути разом", – йдеться у заяві.

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Президенти запевнили, що будуть підтримувати країни-кандидати на шляху європейської інтеграції до повноправного членства в Європейському Союзі і закликали провести міжурядові конференції з Україною та Молдовою і почати переговори про вступ у червні 2024 року.

"Розширення Європейського Союзу було стратегічною політичною інвестицією для Європейського Союзу з невичерпним потенціалом", – йдеться в заяві трьох балтійських президентів.

Для довідки: 1 травня 2004 року до ЄС приєдналися Кіпр, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Мальта, Польща, Словаччина та Словенія.

На момент приєднання 10 держав членами ЄС були тільки 15 країн, тому це розширення називають "великим вибухом".

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Теми: ЕстоніяЛитваЛатвіяУкраїна
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