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Президенты стран Балтии призвали к переговорам с Украиной о членстве в ЕС

Ирина Балачук, Кристина БондареваСреда, 1 мая 2024, 12:22
Президенты стран Балтии призвали к переговорам с Украиной о членстве в ЕС
Скриншот с pixabay.com

Президенты трех балтийских стран − Эстонии, Литвы и Латвии − призвали ЕС провести межправительственные конференции с Украиной и Молдовой, а также начать переговоры о вступлении с ними в июне 2024 года.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на совместное заявление Алара Кариса, Гитанаса Науседы и Эдгарса Ринкевичса к 20-летию членства Эстонии, Литвы и Латвии в ЕС

Детали: Президенты подчеркнули, что отмечают 20-ю годовщину вступления своих стран в Европейский Союз в то время, когда неспровоцированная и неоправданная агрессивная война России против Украины напоминает, что мир в Европе нельзя воспринимать как должное.

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Дословно из заявления: "Подчеркиваем, что международная поддержка остается решающей для победы Украины. Сегодня Украина отстаивает наши демократические ценности. Мы решительно поддерживаем Украину в защите основанного на правилах мирового порядка".

Детали: Президенты напомнили, что в 1990-1991 годах страны Балтии боролись за демократический выбор.

"Сегодня украинцы, молдаване и грузины борются за европейские ценности и европейскую семью как свой решающий выбор. Они имеют ту же мечту, что и мы тогда... Мы решительно поддерживаем те страны, которые разделяют европейские ценности и желание быть вместе", − говорится в заявлении.

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Президенты заверили, что будут поддерживать страны-кандидаты на пути европейской интеграции к полноправному членству в Европейском Союзе и призвали провести межправительственные конференции с Украиной и Молдовой и начать переговоры о вступлении в июне 2024 года.

"Расширение Европейского Союза было стратегической политической инвестицией для Европейского Союза с неисчерпаемым потенциалом", − говорится в заявлении трех балтийских президентов.

Для справки: 1 мая 2004 года к ЕС присоединились Кипр, Чехия, Эстония, Венгрия, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Словакия и Словения.

На момент присоединения 10 государств членами ЕС были только 15 стран, поэтому это расширение называют "большим взрывом".

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Темы: ЭстонияЛитваЛатвияУкраина
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