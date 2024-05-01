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Розвідка Великої Британії дізналася про допит у Росії ще одного заступника Шойгу

Христина Бондарєва, Валентина РоманенкоСереда, 1 травня 2024, 12:40
Розвідка Великої Британії дізналася про допит у Росії ще одного заступника Шойгу
Руслан Цаліков. фото - Міноборони РФ

За даними британської розвідки, російська ФСБ допитала першого заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова у справі про корупцію в міністерстві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на щоденний розвідувальний огляд МО Британії щодо російсько-української війни

Деталі: Як зазначено, до розслідування справи заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, ймовірно, був втягнутий більш високопоставлений перший заступник міністра Сергєя Шойгу Руслан Цаліков. 

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Цалікова, якого називають покровителем Іванова,допитала ФСБ у зв'язку зі справою Іванова. 

Він, ймовірно, є фактично третьою особою в ієрархії Міністерства оборони РФ, після міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова. 

Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, а потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а потім у 2012 році – в Міноборони.

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Існує також реальна можливість того, що розслідування щодо Іванова може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

Корупція вже давно є проблемою в російському Міноборони. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є "практично коренем більшості проблем у правовій державі".

Корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли корупцію звинувачували у прострочених пайках і неякісних шинах, а також повідомляли про розкрадання пального, зазначають у британській розвідці.

Передісторія:

  • Ввечері  23 квітня 2024 року заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.
  • Російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова - держзрада
  • Джерело "Української правди" в Головному управлінні розвідки Міноборони України стверджує, що Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна внаслідок активних заходів ГУР. У березні 2024 сили ГУР МО здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до значного масиву конфіденційної інформації та службових документів заступника Шойгу. 
  • За словами співрозмовника УП в ГУР, у Кремлі чудово знали про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. Водночас саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки (а не хабарництво заступника Шойгу) стало реальною причиною його переслідування та арешту.
  • У березні 2023 року "Українська правда" зустріла дружину Іванова – Світлану на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах. 

Теми: Росіякорупціяармія
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