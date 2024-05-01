Розвідка Великої Британії дізналася про допит у Росії ще одного заступника Шойгу

За даними британської розвідки, російська ФСБ допитала першого заступника міністра оборони РФ Руслана Цалікова у справі про корупцію в міністерстві.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на щоденний розвідувальний огляд МО Британії щодо російсько-української війни

Деталі: Як зазначено, до розслідування справи заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова, ймовірно, був втягнутий більш високопоставлений перший заступник міністра Сергєя Шойгу Руслан Цаліков.

Реклама:

Цалікова, якого називають покровителем Іванова,допитала ФСБ у зв'язку зі справою Іванова.

Він, ймовірно, є фактично третьою особою в ієрархії Міністерства оборони РФ, після міністра оборони Шойгу і начальника Генерального штабу генерала Валерія Герасимова.

Як і Іванов, Цаліков має давні зв'язки з міністром оборони Шойгу. Він працював під керівництвом Шойгу в Міністерстві з питань цивільної оборони та надзвичайних ситуацій, а потім пішов за ним спочатку в офіс губернатора Московської області, а потім у 2012 році – в Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

Існує також реальна можливість того, що розслідування щодо Іванова може зачепити і міністра фінансів Росії Антона Сілуанова, оскільки деякі джерела стверджують, що будівельні агентства Міноборони побудували будинок для Сілуанова.

Корупція вже давно є проблемою в російському Міноборони. У 2019 році головний військовий прокурор Валерій Петров заявив, що корупція є "практично коренем більшості проблем у правовій державі".

Корупція була одним із чинників низької ефективності Росії, особливо на початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли корупцію звинувачували у прострочених пайках і неякісних шинах, а також повідомляли про розкрадання пального, зазначають у британській розвідці.

Передісторія: