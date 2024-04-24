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Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела

Роман Кравець, Валентина РоманенкоСереда, 24 квітня 2024, 15:54
Російські силовики взялися за заступника Шойгу після спецоперації ГУР – джерела
колаж УП

Заступник очільника Міноборони РФ Тимур Іванов опинився в російському СІЗО та переслідується режимом Путіна внаслідок активних заходів Головного управління розвідки Міноборони України.

Джерело: співрозмовники "Української правди" в ГУР

Деталі: У березні 2024 сили ГУР МО здійснили спецоперацію, в результаті якої отримали доступ до значного масиву конфіденційної інформації та службових документів заступника міністра оборони РФ Тимура Іванова.

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За словами джерела УП, попри реакцію ворога та його намагання убезпечити відповідні сервери, кібератака була здійснена успішно та досягла своєї цілі.

Невдовзі після отримання українськими розвідниками доступу до службової документації заступника Шойгу, слідчі органи РФ розпочали проти нього слідство за звинуваченням у корупції. Зрештою Іванова відправили в СІЗО за підозрою в отриманні хабара.

Як зазначає співрозмовник УП, в Кремлі чудово знали про хабарництво Тимура Іванова, проте це не ставало приводом для його притягнення до відповідальності. Водночас саме медійний розголос витоку інформації та потрапляння її до української розвідки (а не хабарництво заступника Шойгу) стало реальною причиною його переслідування та арешту.

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Пряма мова: "Всі знали, що він – ключовий корупціонер у структурі Міноборони РФ, а журналістські розслідування з великою кількістю неспростовних підтверджень, зокрема в контексті злочинів РФ у Маріуполі, зробили цю інформацію суспільним надбанням. Проте "санкції" проти Іванова було вжито лише після того, коли стався цей масивний витік чутливих даних".

Передісторія:

  • Ввечері  23 квітня заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що лідеру Кремля Володимиру Путіну повідомили про затримання Іванова, а міністра оборони РФ Сергія Шойгу заздалегідь попередили про це.
  • Російське видання "Важные истории" заявило, що справжня причина арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова - держзрада
  • У березні 2023 року "Українська правда" зустріла дружину Іванова – Світлану на гірськолижному курорті Куршевель у французьких Альпах.

Теми: РосіякорупціяГУР
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