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Окупанти цієї ночі атакували десятьма "Шахедами", Сили оборони знищили всі

Олена ІвашківП'ятниця, 10 травня 2024, 06:38
Окупанти цієї ночі атакували десятьма Шахедами, Сили оборони знищили всі
Мобільна вогнева група, фото: Генштаб ЗСУ

У ніч на п'ятницю російські окупанти вчергове атакували Україну – задіяли 10 безпілотників "Шахед". ППО збила усі повітряні цілі.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно: "Силами та засобами протиповітряної оборони України всі ударні БпЛА було знищено".

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Доповнено: командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук повідомив, що у ніч на 10 травня противник окрім десяти "Шахедів", які запускали з території тимчасово окупованого Криму, вдарив двома зенітними керованими ракети С-300/С-400 із Бєлгородської області у напрямку Харківщини.

Усі безпілотники вдалося знищити в межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

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Теми: Шахедбезпілотники
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