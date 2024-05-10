Оккупанты этой ночью атаковали десятью "Шахедами", Силы обороны уничтожили все
Пятница, 10 мая 2024, 06:38
В ночь на пятницу российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 10 беспилотников "Шахед". ПВО сбила все воздушные цели.
Источник: Генштаб в Facebook
Дословно: "Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены".
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Дополнено: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 10 мая противник кроме десяти "Шахедов", которые запускали с территории временно оккупированного Крыма, ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.
Все беспилотники удалось уничтожить в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Россияне в ночь на 10 мая с юга запускали ударные беспилотники. Тревога была в юго-восточных областях.