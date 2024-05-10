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Оккупанты этой ночью атаковали десятью "Шахедами", Силы обороны уничтожили все

Алена ИвашкивПятница, 10 мая 2024, 06:38
Оккупанты этой ночью атаковали десятью Шахедами, Силы обороны уничтожили все
Мобильная огневая группа, фото: Генштаб ВСУ

В ночь на пятницу российские оккупанты в очередной раз атаковали Украину - задействовали 10 беспилотников "Шахед". ПВО сбила все воздушные цели.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "Силами и средствами противовоздушной обороны Украины все ударные БпЛА были уничтожены".

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Дополнено: командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что в ночь на 10 мая противник кроме десяти "Шахедов", которые запускали с территории временно оккупированного Крыма, ударил двумя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области в направлении Харьковщины.

Все беспилотники удалось уничтожить в пределах Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Напомним: 

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Темы: Шахедбеспилотники
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