У Харкові після обстрілу горіли 3 будинки: постраждали жінка і дитина
У результаті російських обстрілів у Харкові горіли 3 приватні будинки, загалом пошкоджені 12 будинків, постраждали жінка і дитина.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС у Telegram
Деталі: Загарбники завдали ударів по Харкову о 3:20 ночі.
Пряма мова Синєгубова: "Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років − гостра реакція на стрес".
Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото наслідків російських обстрілів і підкреслив, що окупанти цілили виключно по цивільній інфраструктурі та житловому району.
У ДСНС додали, що рятувальники ліквідовують наслідки ворожого ракетного удару.
"Влучання було у житлові будинки, внаслідок чого виникло горіння трьох приватних осель і трьох господарчих споруд на загальній площі 1000 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі", − повідомили у ДСНС.
Передісторія:
- У ніч на 10 травня окупанти вдарили по житловій забудові Харкова. Спершу повідомлялося, що горів один будинок та що постраждалаодна людина.