У Харкові після обстрілу горіли 3 будинки: постраждали жінка і дитина

У результаті російських обстрілів у Харкові горіли 3 приватні будинки, загалом пошкоджені 12 будинків, постраждали жінка і дитина.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС у Telegram

Деталі: Загарбники завдали ударів по Харкову о 3:20 ночі.

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фото з Telegram Олега Синєгубова

Пряма мова Синєгубова: "Виникла пожежа у трьох приватних будинках. Попередньо пошкоджено 12 приватних житлових будинків. Постраждали дві людини: дитина 11 років та жінка 72 років − гостра реакція на стрес".

фото з Telegram Олега Синєгубова

Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото наслідків російських обстрілів і підкреслив, що окупанти цілили виключно по цивільній інфраструктурі та житловому району.

фото з Telegram Олега Синєгубова

фото з Telegram Олега Синєгубова

У ДСНС додали, що рятувальники ліквідовують наслідки ворожого ракетного удару.

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"Влучання було у житлові будинки, внаслідок чого виникло горіння трьох приватних осель і трьох господарчих споруд на загальній площі 1000 кв.м. Крім того, пошкоджені поруч розташовані будівлі", − повідомили у ДСНС.

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