В Харькове после обстрела горели 3 дома: пострадали женщина и ребенок
В результате российских обстрелов в Харькове горели 3 частных дома, всего повреждены 12 домов, пострадали женщина и ребенок.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Telegram
Детали: Захватчики нанесли удары по Харькову в 3:20 ночи.
Прямая речь Синегубова: "Возник пожар в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет − острая реакция на стресс".
Детали: Глава ОВА обнародовал фото последствий российских обстрелов и подчеркнул, что оккупанты целились исключительно по гражданской инфраструктуре и жилому району.
В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидируют последствия вражеского ракетного удара.
"Попадание было в жилые дома, в результате чего возникло горение трех частных домов и трех хозяйственных построек на общей площади 1000 кв.м. Кроме того, повреждены рядом расположенные здания", − сообщили в ГСЧС.
Предыстория:
- В ночь на 10 мая оккупанты ударили по жилой застройке Харькова. Сначала сообщалось, что горел один дом и что пострадал один человек.