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В Харькове после обстрела горели 3 дома: пострадали женщина и ребенок

Ирина БалачукПятница, 10 мая 2024, 08:08
В Харькове после обстрела горели 3 дома: пострадали женщина и ребенок
ФОТО ИЗ TELEGRAM ОЛЕГА СИНЕГУБОВА

В результате российских обстрелов в Харькове горели 3 частных дома, всего повреждены 12 домов, пострадали женщина и ребенок.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Telegram 

Детали: Захватчики нанесли удары по Харькову в 3:20 ночи. 

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фото Из Telegram Олега СинЕгубова

Прямая речь Синегубова: "Возник пожар в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет − острая реакция на стресс". 

 
фото Из Telegram Олега СинЕгубова

Детали: Глава ОВА обнародовал фото последствий российских обстрелов и подчеркнул, что оккупанты целились исключительно по гражданской инфраструктуре и жилому району.

 
фото Из Telegram Олега СинЕгубова
 
фото Из Telegram Олега СинЕгубова

В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидируют последствия вражеского ракетного удара.

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"Попадание было в жилые дома, в результате чего возникло горение трех частных домов и трех хозяйственных построек на общей площади 1000 кв.м. Кроме того, повреждены рядом расположенные здания", − сообщили в ГСЧС.

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Темы: Харьковпожарвойна
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