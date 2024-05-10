В Харькове после обстрела горели 3 дома: пострадали женщина и ребенок

В результате российских обстрелов в Харькове горели 3 частных дома, всего повреждены 12 домов, пострадали женщина и ребенок.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, ГСЧС в Telegram

Детали: Захватчики нанесли удары по Харькову в 3:20 ночи.

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фото Из Telegram Олега СинЕгубова

Прямая речь Синегубова: "Возник пожар в трех частных домах. Предварительно повреждены 12 частных жилых домов. Пострадали два человека: ребенок 11 лет и женщина 72 лет − острая реакция на стресс".

фото Из Telegram Олега СинЕгубова

Детали: Глава ОВА обнародовал фото последствий российских обстрелов и подчеркнул, что оккупанты целились исключительно по гражданской инфраструктуре и жилому району.

фото Из Telegram Олега СинЕгубова

фото Из Telegram Олега СинЕгубова

В ГСЧС добавили, что спасатели ликвидируют последствия вражеского ракетного удара.

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"Попадание было в жилые дома, в результате чего возникло горение трех частных домов и трех хозяйственных построек на общей площади 1000 кв.м. Кроме того, повреждены рядом расположенные здания", − сообщили в ГСЧС.

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