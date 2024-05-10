Росіяни вдарили по Нікополю 5 безпілотниками: пошкоджені підприємства, горіло авто
П'ятниця, 10 травня 2024, 09:02
Російські окупанти завдавали ударів безпілотниками по місту Нікополь Дніпропетровської області, у результаті чого пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин та горів автомобіль.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram
Пряма мова Лисака: "Увечері та вночі російська армія цілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог вдарив п'ятьма безпілотниками.
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Зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин".
Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото наслідків атаки і підкреслив, що минулося без загиблих і постраждалих.
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