Росіяни вдарили по Нікополю 5 безпілотниками: пошкоджені підприємства, горіло авто

Російські окупанти завдавали ударів безпілотниками по місту Нікополь Дніпропетровської області, у результаті чого пошкоджені будівлі двох приватних підприємств і магазин та горів автомобіль.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram

Пряма мова Лисака: "Увечері та вночі російська армія цілила по Нікополю ударними дронами різних типів. По місту ворог вдарив п'ятьма безпілотниками.

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Зайнялося авто, пожежу рятувальники загасили. Пошкоджені будівлі двох приватних підприємств та магазин".

Фото з Telegram Сергія Лисака

Деталі: Голова ОВА оприлюднив фото наслідків атаки і підкреслив, що минулося без загиблих і постраждалих.

Фото з Telegram Сергія Лисака

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