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Россияне ударили по Никополю 5 беспилотниками: повреждены предприятия, горело авто

Ирина БалачукПятница, 10 мая 2024, 09:02
Россияне ударили по Никополю 5 беспилотниками: повреждены предприятия, горело авто
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Российские оккупанты наносили удары беспилотниками по городу Никополь Днепропетровской области, в результате чего повреждены здания двух частных предприятий и магазин, а также горел автомобиль.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Вечером и ночью российская армия била по Никополю ударными дронами различных типов. По городу враг ударил пятью беспилотниками.

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Загорелось авто, пожар спасатели потушили. Повреждены здания двух частных предприятий и магазин". 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Глава ОВА обнародовал фото последствий атаки и подчеркнул, что погибших и пострадавших нет. 

 
ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

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Темы: НикопольДнепропетровская областьпожарвойна
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