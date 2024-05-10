Россияне ударили по Никополю 5 беспилотниками: повреждены предприятия, горело авто

Российские оккупанты наносили удары беспилотниками по городу Никополь Днепропетровской области, в результате чего повреждены здания двух частных предприятий и магазин, а также горел автомобиль.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь Лысака: "Вечером и ночью российская армия била по Никополю ударными дронами различных типов. По городу враг ударил пятью беспилотниками.

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Загорелось авто, пожар спасатели потушили. Повреждены здания двух частных предприятий и магазин".

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

Детали: Глава ОВА обнародовал фото последствий атаки и подчеркнул, что погибших и пострадавших нет.

ФОТО ИЗ TELEGRAM СЕРГЕЯ ЛЫСАКА

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