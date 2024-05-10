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У прокуратурі розповіли, чим РФ вдарила по Харкову в ніч на 10 травня

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 травня 2024, 10:27
У прокуратурі розповіли, чим РФ вдарила по Харкову в ніч на 10 травня
фото прокуратури

За попередніми даними, російські окупаційні війська в ніч на 10 травня завдали удару по Харкову ракетою типу С-400 з території Бєлгородської області РФ.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Вночі окупанти здійснили ракетну атаку по Харкову: загорілись будинки, постраждали двоє людей, серед них дитина. За попередніми даними, ворог завдав удар ракетою типу С-400 з території Бєлгородської області РФ".

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Деталі: За даними слідства, 10 травня приблизно о 3:20 війська РФ завдали ракетний удар по Київському району міста Харкова.

Правоохоронці зафіксували пряме влучання ворожої ракети у приватний житловий сектор. Загорілись будинки.

 

Прилеглі приватні домоволодіння та господарчі споруди зазнали пошкоджень.

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Гостру реакцію на стрес отримали 72-річна жінка та 11-річна дівчинка.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо: За даними місцевої влади, в результаті російських обстрілів у Харкові горіли 3 приватні будинки, загалом пошкоджені 12 будинків, постраждали жінка і дитина.

Теми: Харківракетний ударвійна
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