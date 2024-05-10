У прокуратурі розповіли, чим РФ вдарила по Харкову в ніч на 10 травня
За попередніми даними, російські окупаційні війська в ніч на 10 травня завдали удару по Харкову ракетою типу С-400 з території Бєлгородської області РФ.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Дослівно: "Вночі окупанти здійснили ракетну атаку по Харкову: загорілись будинки, постраждали двоє людей, серед них дитина. За попередніми даними, ворог завдав удар ракетою типу С-400 з території Бєлгородської області РФ".
Деталі: За даними слідства, 10 травня приблизно о 3:20 війська РФ завдали ракетний удар по Київському району міста Харкова.
Правоохоронці зафіксували пряме влучання ворожої ракети у приватний житловий сектор. Загорілись будинки.
Прилеглі приватні домоволодіння та господарчі споруди зазнали пошкоджень.
Гостру реакцію на стрес отримали 72-річна жінка та 11-річна дівчинка.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо: За даними місцевої влади, в результаті російських обстрілів у Харкові горіли 3 приватні будинки, загалом пошкоджені 12 будинків, постраждали жінка і дитина.