У прокуратурі розповіли, чим РФ вдарила по Харкову в ніч на 10 травня

За попередніми даними, російські окупаційні війська в ніч на 10 травня завдали удару по Харкову ракетою типу С-400 з території Бєлгородської області РФ.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Дослівно: "Вночі окупанти здійснили ракетну атаку по Харкову: загорілись будинки, постраждали двоє людей, серед них дитина. За попередніми даними, ворог завдав удар ракетою типу С-400 з території Бєлгородської області РФ".

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Деталі: За даними слідства, 10 травня приблизно о 3:20 війська РФ завдали ракетний удар по Київському району міста Харкова.

Правоохоронці зафіксували пряме влучання ворожої ракети у приватний житловий сектор. Загорілись будинки.

Прилеглі приватні домоволодіння та господарчі споруди зазнали пошкоджень.

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Гостру реакцію на стрес отримали 72-річна жінка та 11-річна дівчинка.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо: За даними місцевої влади, в результаті російських обстрілів у Харкові горіли 3 приватні будинки, загалом пошкоджені 12 будинків, постраждали жінка і дитина.