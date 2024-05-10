В прокуратуре рассказали, чем РФ ударила по Харькову в ночь на 10 мая

По предварительным данным, российские оккупационные войска в ночь на 10 мая нанесли удар по Харькову ракетой типа С-400 с территории Белгородской области РФ.

Источник: Харьковская областная прокуратура

Дословно: "Ночью оккупанты совершили ракетную атаку по Харькову: загорелись дома, пострадали два человека, среди них ребенок. По предварительным данным, враг нанес удар ракетой типа С-400 с территории Белгородской области РФ".

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Детали: По данным следствия, 10 мая примерно в 3:20 войска РФ нанесли ракетный удар по Киевскому району города Харькова.

Правоохранители зафиксировали прямое попадание вражеской ракеты в частный жилой сектор. Загорелись дома.

Прилегающие частные домовладения и хозяйственные постройки получили повреждения.

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Острую реакцию на стресс получили 72-летняя женщина и 11-летняя девочка.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Напомним: По данным местных властей, в результате российских обстрелов в Харькове горели 3 частных дома, в целом повреждены 12 домов, пострадали женщина и ребенок.