У Повітряних силах пояснили, чому під час удару по Харкову не лунала тривога
Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував атаку росіян по Харкову та пояснив, чому під час удару 8 травня в місті не лунала повітряна тривога.
Джерело: Євлаш в ефірі телемарафону
Пряма мова: "Харків розташований дуже близько до кордону з РФ, саме тому залишається дуже мало часу на виявлення та знешкодження повітряних загроз. Зокрема, росіяни б’ють зенітно-ракетними комплексами С-300, які використовують як артилерію великого радіусу дії. Також вони намагаються приховувати свої комплекси, аби непомітно вдарити по місту".
Деталі: За словами речника, Повітряні сили використовують всі необхідні засоби та обмінюються інформацією з партнерами, стосовно розвідки.
Також Євлаш додав, що наразі у Науково-дослідного центрі встановлюють, що саме це була за зброя. І лише після їхніх висновків можна буде сказали напевно, якого типу це були боєзаряди.
Передісторія:
- 8 травня російські військові вдарили по футбольному майданчику в Салтівському району Харкова, внаслідок чого постраждали 7 людей. Серед них діти, які під час атаки грали у футбол. Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко в етері телемарфону припустив, що у місті та області в момент атаки не оголошували повітряну тривогу, оскільки повітряної цілі могло бути не видно на радарах.