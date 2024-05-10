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У Повітряних силах пояснили, чому під час удару по Харкову не лунала тривога

Анастасія ПроцП'ятниця, 10 травня 2024, 12:07
У Повітряних силах пояснили, чому під час удару по Харкову не лунала тривога
Наслідки атаки на Харків 8 травня. Фото: Харківська обласна прокуратура

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш прокоментував атаку росіян по Харкову та пояснив, чому під час удару 8 травня в місті не лунала повітряна тривога. 

Джерело: Євлаш в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Харків розташований дуже близько до кордону з РФ, саме тому залишається дуже мало часу на виявлення та знешкодження повітряних загроз. Зокрема, росіяни б’ють зенітно-ракетними комплексами С-300, які використовують як артилерію великого радіусу дії. Також вони намагаються приховувати свої комплекси, аби непомітно вдарити по місту".

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Деталі: За словами речника, Повітряні сили використовують всі необхідні засоби та обмінюються інформацією з партнерами, стосовно розвідки. 

Також Євлаш додав, що наразі у Науково-дослідного центрі встановлюють, що саме це була за зброя. І лише після їхніх висновків можна буде сказали напевно, якого типу це були боєзаряди.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 8 травня російські військові вдарили по футбольному майданчику в Салтівському району Харкова, внаслідок чого постраждали 7 людей. Серед них діти, які під час атаки грали у футбол. Речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко в етері телемарфону  припустив, що у місті та області в момент атаки не оголошували повітряну тривогу, оскільки повітряної цілі могло бути не видно на радарах.

Теми: Повітряні сили ЗСУповітряна тривогаХарків
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