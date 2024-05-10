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В Воздушных силах объяснили, почему во время удара по Харькову не звучала тревога

Анастасия ПроцПятница, 10 мая 2024, 12:07
В Воздушных силах объяснили, почему во время удара по Харькову не звучала тревога
Последствия атаки на Харьков 8 мая. Фото: Харьковская областная прокуратура

Представитель Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш прокомментировал атаку россиян по Харькову и объяснил, почему во время удара 8 мая в городе не звучала воздушная тревога.

Источник: Евлаш в эфире телемарафона

Прямая речь: "Харьков расположен очень близко к границе с РФ, поэтому остается очень мало времени на выявление и обезвреживание воздушных угроз. В частности, россияне бьют зенитно-ракетными комплексами С-300, которые используют как артиллерию большого радиуса действия. Также они пытаются скрывать свои комплексы, чтобы незаметно ударить по городу".

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Детали: По словам представителя, Воздушные силы используют все необходимые средства и обмениваются информацией с партнерами, относительно разведки.

Также Евлаш добавил, что сейчас в Научно-исследовательском центре устанавливают, что именно это было за оружие. И только после их выводов можно будет сказать наверняка, какого типа это были боезаряды.

Предыстория:

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8 мая российские военные ударили по футбольной площадке в Салтовском районе Харькова, в результате чего пострадали 7 человек. Среди них дети, которые во время атаки играли в футбол. Представитель Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко в эфире телемарфона предположил, что в городе и области в момент атаки не объявляли воздушную тревогу, поскольку воздушной цели могло быть не видно на радарах.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревогаХарьков
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