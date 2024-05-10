В Україні запрацював центр рекрутингу Сухопутних військ: як проходить відбір

В збройних силах створили рекрутинговий центр з укомплектування військових частин та підрозділів Сухопутних військ, він уже працює в онлайн-режимі.

Джерело: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк у Telegram

Пряма мова Павлюка: "Враховуючи те, що нині безпілотні технології вирішують низку складних та важливих бойових завдань на полі бою, першочергово основним завданням центру визначено відбір та комплектування підрозділів безпілотних систем Сухопутних військ вмотивованими кандидатами з необхідними якостями для подальшого навчання та здобуття військово-облікової спеціальності в напрямку безпілотних систем".

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Деталі: Командувач підкреслив, що під час відбору кожний кандидат, що відповідає умовам, зможе обрати підрозділ, в якому він хоче служити.

Базову загальновійськову підготовку рекрути проходитимуть у межах спеціального навчального батальйону, в фахову – на базі окремого центру та під керівництвом фахівців з бойовим досвідом.

Більш детальну інформацію про програму відбору та підготовки фахівців безпілотних систем можна отримати за телефоном гарячої лінії: 0 800 301 314.

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За телефоном гарячої лінії "Українській правді" повідомили, що центр уже працює і набирає рекрутів.

Спочатку спілкування відбувається у телефонному режимі − у кандидатів запитують ім’я, вік, інформацію про стан здоров’я, наявність судимостей і про те, чи вони не є чинними військовослужбовцями, оскільки рекрутинг стосується тільки цивільних.

Надалі кандидату призначають онлайн-співбесіду − вона може відбутися, як відразу після дзвінка, так і в інший день (залежно від завантаженості центру і побажань кандидата).

Онлайн-зустріч зазвичай триває близько 1 години. За її результатами приймається рішення про рекрутинг.

Після цього людині надають рекомендаційний лист на окремий навчальний батальйон.

З цим листом кандидат має звертися до ТЦК, пройти військово-лікарську комісію і поїхати на навчання.

Оператор підкреслив, що все це відбувається у зручному для кандидата темпі − людина матиме змогу вирішити всі свої питання (як-то прилаштувати домашнього улюбленця, чи закрити питання з орендою житла тощо − і лише після цього поїде на навчання).

Наразі відправки до окремого навчального батальйону відбуваються один раз на два тижні. Надалі їх планують організовувати щотижня.

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