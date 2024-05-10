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В Украине заработал центр рекрутинга Сухопутных войск: как проходит отбор

Ирина БалачукПятница, 10 мая 2024, 12:44
В Украине заработал центр рекрутинга Сухопутных войск: как проходит отбор
Фото иллюстративное из Facebook Генштаба ВСУ

В вооруженных силах создали рекрутинговый центр по укомплектованию воинских частей и подразделений Сухопутных войск, он уже работает в онлайн-режиме.

Источник: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк в Telegram

Прямая речь Павлюка: "Учитывая то, что сейчас беспилотные технологии решают ряд сложных и важных боевых задач на поле боя, в первую очередь основной задачей центра определен отбор и комплектование подразделений беспилотных систем Сухопутных войск мотивированными кандидатами с необходимыми качествами для дальнейшего обучения и получения военно-учетной специальности в направлении беспилотных систем".

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Детали: Командующий подчеркнул, что во время отбора каждый кандидат, соответствующий условиям, сможет выбрать подразделение, в котором он хочет служить.

Базовую общевойсковую подготовку рекруты будут проходить в рамках специального учебного батальона, в профессиональную − на базе отдельного центра и под руководством специалистов с боевым опытом.

Более подробную информацию о программе отбора и подготовки специалистов беспилотных систем можно получить по телефону горячей линии: 0 800 301 314.

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По телефону горячей линии "Украинской правде" сообщили, что центр уже работает и набирает рекрутов.

Сначала общение происходит в телефонном режиме − у кандидатов спрашивают имя, возраст, информацию о состоянии здоровья, наличие судимостей и о том, не являются ли они действующими военнослужащими, поскольку рекрутинг касается только гражданских.

В дальнейшем кандидату назначают онлайн-собеседование − оно может состояться, как сразу после звонка, так и в другой день (в зависимости от загруженности центра и пожеланий кандидата).

Онлайн-встреча обычно длится около 1 часа. По ее результатам принимается решение о рекрутинге.

После этого человеку предоставляют рекомендательное письмо на отдельный учебный батальон.

С этим письмом кандидат должен обратиться в ТЦК, пройти военно-врачебную комиссию и поехать на обучение.

Оператор подчеркнул, что все это происходит в удобном для кандидата темпе − человек сможет решить все свои вопросы (например, пристроить домашнего любимца, или закрыть вопрос с арендой жилья и т.д. − и только после этого поедет на обучение).

Сейчас отправки в отдельный учебный батальон происходят один раз в две недели. В дальнейшем их планируют организовывать еженедельно.  

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Темы: Вооруженные силыармиябеспилотники
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