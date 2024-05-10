12 мільйонів гривень: ВАКС обрав запобіжний захід нардепу "Слуги народу" Клочку

Вищий антикорупційний суд визначив 12 мільйонів гривень застави з покладанням низки обов'язків народному депутату від фракції "Слуги народу" Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень.



Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Деталі: У САП не вказують прізвище політика, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про нардепа Клочка.

Дослівно: "10 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн".

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Деталі: Повідомляється, що заставу мають внести не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.

Також до 10 липня 2024 року на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;

повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.

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