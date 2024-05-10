12 мільйонів гривень: ВАКС обрав запобіжний захід нардепу "Слуги народу" Клочку
Вищий антикорупційний суд визначив 12 мільйонів гривень застави з покладанням низки обов'язків народному депутату від фракції "Слуги народу" Андрію Клочку, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 мільйонів гривень.
Джерело: Спеціалізована антикорупційна прокуратура
Деталі: У САП не вказують прізвище політика, проте з деталей справи зрозуміло, що йдеться про нардепа Клочка.
Дослівно: "10 травня 2024 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді 12 млн грн застави до чинного народного депутата України, якого підозрюють у незаконному збагаченні на понад 11 млн грн".
Деталі: Повідомляється, що заставу мають внести не пізніше п’яти днів з дня обрання запобіжного заходу.
Також до 10 липня 2024 року на підозрюваного покладено такі процесуальні обов’язки:
- прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора та суду;
- повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця свого проживання та місця роботи;
- утримуватися від спілкування зі свідками у справі;
- здати на зберігання до відповідного органу державної влади свій паспорт/паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд в Україну.
Передісторія:
- 2 травня НАБУ і САП повідомили про підозру в незаконному збагаченні народному депутату. У відомстві не повідомили імені нардепа, проте за словами джерела УП, йдеться про "Слугу народу" Андрія Клочка. Клочко – член комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.
- За даними слідства, у 2020-2021 роках він набув у власність активи загальною вартістю 25 млн грн, хоча офіційний дохід та заощадження його та дружини за цей період становили не більше 14 млн грн. Таким чином різниця між вартістю придбаного майна та коштами нардепа становила 11 млн грн.
- 6 травня, за словами джерел УП, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у робочому чаті запропонував депутатам взяти підозрюваного Клочка на поруки. Відповідну заяву він завантажив у систему електронного документообігу (СЕДО).