12 миллионов гривен: ВАКС избрал меру пресечения нардепу "Слуги народа" Клочко
Высший антикоррупционный суд определил 12 миллионов гривен залога с возложением ряда обязанностей народному депутату от фракции "Слуги народа" Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 11 миллионов гривен.
Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура
Детали: В САП не указывают фамилию политика, однако из деталей дела понятно, что речь идет о нардепе Клочко.
Дословно: "10 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн".
Детали: Сообщается, что залог должны внести не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.
Также до 10 июля 2024 года на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:
- прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
- не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
- сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;
- воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
- сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.
Предыстория:
- 2 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении народному депутату. В ведомстве не сообщили имени нардепа, однако по словам источника УП, речь идет о "Слуге народа" Андрее Клочко. Клочко - член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
- По данным следствия, в 2020-2021 годах он приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляла 11 млн грн.
- 6 мая, по словам источников УП, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в рабочем чате предложил депутатам взять подозреваемого Клочко на поруки. Соответствующее заявление он загрузил в систему электронного документооборота (СЕДО).