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12 миллионов гривен: ВАКС избрал меру пресечения нардепу "Слуги народа" Клочко

Анастасия ПроцПятница, 10 мая 2024, 13:06
12 миллионов гривен: ВАКС избрал меру пресечения нардепу Слуги народа Клочко
АНДРЕЙ КЛОЧКО, ФОТО: "СЛУГА НАРОДА"

Высший антикоррупционный суд определил 12 миллионов гривен залога с возложением ряда обязанностей народному депутату от фракции "Слуги народа" Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 11 миллионов гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: В САП не указывают фамилию политика, однако из деталей дела понятно, что речь идет о нардепе Клочко.

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Дословно: "10 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн".

Детали: Сообщается, что залог должны внести не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Также до 10 июля 2024 года на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

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  • прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;
  • не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;
  • сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;
  • воздерживаться от общения со свидетелями по делу;
  • сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Предыстория:

  • 2 мая НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении народному депутату. В ведомстве не сообщили имени нардепа, однако по словам источника УП, речь идет о "Слуге народа" Андрее Клочко. Клочко - член комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.
  • По данным следствия, в 2020-2021 годах он приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составляла 11 млн грн.
  • 6 мая, по словам источников УП, председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в рабочем чате предложил депутатам взять подозреваемого Клочко на поруки. Соответствующее заявление он загрузил в систему электронного документооборота (СЕДО).

Темы: НАБУСлуга народадекларации
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