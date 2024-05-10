12 миллионов гривен: ВАКС избрал меру пресечения нардепу "Слуги народа" Клочко

Высший антикоррупционный суд определил 12 миллионов гривен залога с возложением ряда обязанностей народному депутату от фракции "Слуги народа" Андрею Клочко, которого подозревают в незаконном обогащении на более 11 миллионов гривен.

Источник: Специализированная антикоррупционная прокуратура

Детали: В САП не указывают фамилию политика, однако из деталей дела понятно, что речь идет о нардепе Клочко.

Реклама:

Дословно: "10 мая 2024 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП и применил меру пресечения в виде 12 млн грн залога к действующему народному депутату Украины, которого подозревают в незаконном обогащении более чем на 11 млн грн".

Детали: Сообщается, что залог должны внести не позднее пяти дней со дня избрания меры пресечения.

Также до 10 июля 2024 года на подозреваемого возложены следующие процессуальные обязанности:

ВИДЕО ДНЯ

прибывать по каждому требованию к детективу, прокурору и суду;

не отлучаться за пределы города Киева без разрешения детектива, прокурора и суда;

сообщать детектива, прокурора и суд об изменении места своего проживания и места работы;

воздерживаться от общения со свидетелями по делу;

сдать на хранение в соответствующий орган государственной власти свой паспорт/паспорта для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

Предыстория: