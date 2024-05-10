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Міноборони: На Харківщину, де намагаються прорватися росіяни, направили резерви

Олександр ШумілінП'ятниця, 10 травня 2024, 15:10
Міноборони: На Харківщину, де намагаються прорватися росіяни, направили резерви
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Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області, де росіяни намагалися прорвати вранці оборону, направили резервні підрозділи.  

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

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Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше стало відомо, що на півночі Харківської області росіяни посилили обстріли. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова "усю ніч тривали обстріли з КАБів, РСЗВ та артилерії, були безуспішні спроби ДРГ прорвати кордон".
  • Аналітичний проєкт Deep State також публікував фото із спаленою технікою росіян на північ від населених пунктів Мороховець-Олійникове.

Теми: МіноборониХарків
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