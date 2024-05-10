Міноборони: На Харківщину, де намагаються прорватися росіяни, направили резерви

Міністерство оборони України повідомило, що на північ Харківської області, де росіяни намагалися прорвати вранці оборону, направили резервні підрозділи.

Джерело: повідомлення Міноборони

Дослівно: "Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії.

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Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності.

Для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи. Сили оборони України продовжують стримувати наступ ворога".

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