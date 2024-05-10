Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Минобороны: На Харьковщину, где пытаются прорваться россияне, направили резервы

Александр ШумилинПятница, 10 мая 2024, 15:10
Минобороны: На Харьковщину, где пытаются прорваться россияне, направили резервы
скриншот

Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области, где россияне пытались прорвать утром оборону, направили резервные подразделения. 

Источник: сообщение Минобороны

Дословно: "В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.

Реклама:

Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности.

Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее стало известно, что на севере Харьковской области россияне усилили обстрелы. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова "всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии, были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу".
  • Аналитический проект Deep State также публиковал фото с сожженной техникой россиян к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково.

Темы: МинобороныХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
Минобороны
Минобороны заявило, что более 3 тысяч человек уже получили консультацию в Центрах рекрутинга
Обеспечение ВСУ питанием: выводы и следующие шаги
Минобороны запустило онлайн-калькулятор выплат военным
Последние новости
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
22:22
"Отелло" в столичном Театре Леси Украинки: что нужно знать о премьере
Все новости...
Реклама:
Реклама: