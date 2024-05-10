Минобороны: На Харьковщину, где пытаются прорваться россияне, направили резервы
Министерство обороны Украины сообщило, что на север Харьковской области, где россияне пытались прорвать утром оборону, направили резервные подразделения.
Источник: сообщение Минобороны
Дословно: "В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии.
Примерно в 5 утра состоялась попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности.
Для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения. Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление врага".
Предыстория:
- Ранее стало известно, что на севере Харьковской области россияне усилили обстрелы. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова "всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии, были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу".
- Аналитический проект Deep State также публиковал фото с сожженной техникой россиян к северу от населенных пунктов Мороховец-Олейниково.