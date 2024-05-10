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Зеленський розповів про наступ росіян на Харківщині

Анастасія ПроцП'ятниця, 10 травня 2024, 15:08
Зеленський розповів про наступ росіян на Харківщині
Президент Володимир Зеленський. Фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку. 

Джерело: кореспондентка "Суспільного" з посилання слова Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем"

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Деталі: Також президент розповів, що наразі триває жорсткий артилерійський бій. Крім того, Зеленський додав, що Росія може збільшувати й підтягувати додаткові сили на цьому напрямку.

Передісторія:

  • 10 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
  • За даними проєкту Deep State, активізація почалася зі щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів Харківщини. Наразі обстріли продовжуються, зокрема, в районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА.
  • За словами голови Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, з міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.

Теми: ЗеленськийвійнаХарківська область
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