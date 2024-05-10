Зеленський розповів про наступ росіян на Харківщині
Президент Володимир Зеленський під час брифінгу з президенткою Словаччини Чапутовою підтвердив, що російські війська розпочали нову хвилю наступальних дій на Харківському напрямку.
Джерело: кореспондентка "Суспільного" з посилання слова Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку, але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз іде жорстокий бій в цьому напрямку, ми їх зустріли вогнем"
Деталі: Також президент розповів, що наразі триває жорсткий артилерійський бій. Крім того, Зеленський додав, що Росія може збільшувати й підтягувати додаткові сили на цьому напрямку.
Передісторія:
- 10 травня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- За даними проєкту Deep State, активізація почалася зі щільних обстрілів різними засобами вогневого ураження прикордонних населених пунктів Харківщини. Наразі обстріли продовжуються, зокрема, в районі міста Вовчанськ. Також активно застосовуються системи РЕБ та БПЛА.
- За словами голови Вовчанської міської військової адміністрації Тамаза Гамбарашвілі, з міста Вовчанська та навколишніх населених пунктів на Харківщині відбувається евакуація населення. Влада, поліція та волонтери спільно допомагають людям виїжджати.