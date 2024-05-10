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Зеленский рассказал о наступлении россиян на Харьковщине

Анастасия ПроцПятница, 10 мая 2024, 15:08
Зеленский рассказал о наступлении россиян на Харьковщине
Президент Владимир Зеленский. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.

Источник: корреспондентка "Суспільного" со ссылкой на слова Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении, мы их встретили огнем"

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Детали: Также президент рассказал, что сейчас идет жесткий артиллерийский бой. Крым того, Зеленский добавил, что Россия может увеличивать и подтягивать дополнительные силы на этом направлении.

Предыстория:

  • 10 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
  • По данным проекта Deep State, активизация началась с плотных обстрелов различными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины. Сейчас обстрелы продолжаются, в частности, в районе города Волчанск. Также активно применяются системы РЭБ и БПЛА.
  • По словам председателя Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения. Власти, полиция и волонтеры совместно помогают людям выезжать.

Темы: ЗеленскийвойнаХарьковская область
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