Зеленский рассказал о наступлении россиян на Харьковщине
Президент Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.
Источник: корреспондентка "Суспільного" со ссылкой на слова Зеленского
Прямая речь Зеленского: "Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении, мы их встретили огнем"
Детали: Также президент рассказал, что сейчас идет жесткий артиллерийский бой. Крым того, Зеленский добавил, что Россия может увеличивать и подтягивать дополнительные силы на этом направлении.
Предыстория:
- 10 мая председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские оккупационные войска активизировались на Харьковщине, там идут бои.
- По данным проекта Deep State, активизация началась с плотных обстрелов различными средствами огневого поражения приграничных населенных пунктов Харьковщины. Сейчас обстрелы продолжаются, в частности, в районе города Волчанск. Также активно применяются системы РЭБ и БПЛА.
- По словам председателя Волчанской городской военной администрации Тамаза Гамбарашвили, из города Волчанска и окружающих населенных пунктов на Харьковщине происходит эвакуация населения. Власти, полиция и волонтеры совместно помогают людям выезжать.