Зеленский рассказал о наступлении россиян на Харьковщине

Президент Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Словакии Чапутовой подтвердил, что российские войска начали новую волну наступательных действий на Харьковском направлении.

Источник: корреспондентка "Суспільного" со ссылкой на слова Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении, но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении, мы их встретили огнем"

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Детали: Также президент рассказал, что сейчас идет жесткий артиллерийский бой. Крым того, Зеленский добавил, что Россия может увеличивать и подтягивать дополнительные силы на этом направлении.

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