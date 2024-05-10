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Щоб підготуватися до російського наступу, Україна створить 10 нових бригад – Павлюк

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 травня 2024, 16:43
Щоб підготуватися до російського наступу, Україна створить 10 нових бригад – Павлюк
ПАВЛЮК, ФОТО З ФБ

Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк розповів, що Україна планує створити 10 нових бригад для підготовки до російського наступу. Частина з них – для потенційного захисту Києва.

Джерело: Павлюк в інтерв'ю The Economist

Деталі: У виданні відзначають, що одне з найнагальніших завдань, яке стоїть перед Павлюком, – створення 10 нових бригад для підготовки до російського наступу.

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Павлюк наполягає на тому, що Україна більше потребує техніки, а не людей. Зокрема, є відчутна нестача артилерії і бронетехніки, яку, як він сподівається, надасть Захід.

Також частина цих нових сил (10 бригад - ред.) буде розгорнута для захисту Києва.

За словами генерала, через два з половиною роки після того, як російська армія була заблокована в Києві, вона не відмовилася від своїх амбіцій остаточно захопити місто.

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Пряма мова Павлюка: "Захист Києва залишається одним з наших головних завдань, попри те, наскільки важкою є ситуація на сході. Це серце України, і ми знаємо, що оборона столиці відіграватиме ключову роль у майбутньому".

Деталі: За його словами, російська армія більше не може здійснювати широкомасштабні рейди на кількох фронтах.

Крім того, РФ використовує ракети, які щойно зійшли з конвеєра, всього через кілька тижнів після виробництва, а не зі своїх колись величезних запасів. Збройні сили України також набагато більші, ніж були раніше.

Ця історія, на думку Павлюка, залишається стратегічною поразкою Росії.

За офіційною оцінкою України, Росія втратила понад 400 000 вбитими, полоненими і пораненими. Втрата такої кількості солдатів "для захоплення невеликої частини одного регіону є непропорційною для будь-якого раціонального розуму".

Командувач Сухопутних військ вважає, що в таких непопулярних питаннях, як мобілізація, кожен чиновник повинен проявляти лідерство.

Зіткнувшись зі смертельною небезпекою, деякі громадяни впали в паніку, і це природно, але якщо країна хоче вижити, люди повинні "подолати паніку" і відповісти на заклик до боротьби, як це роблять у таких країнах, як Ізраїль: "Як би важко це не було, у нас немає іншого вибору".

Нагадаємо: 

  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк в інтерв'ю The Times підтвердив, що за даними українських спецслужб, у Росії справді є план можливого захоплення Харкова і Сум.
  • Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist також припустив, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході. За його словами, час цього залежить від міцності української оборони на Донбасі. Але він припускає, що основний наступ Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня". 
  • Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків. 

Теми: Збройні силивійнаРосіяокупація
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