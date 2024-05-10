Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк рассказал, что Украина планирует создать 10 новых бригад для подготовки к российскому наступлению. Часть из них – для потенциальной защиты Киева.

Источник: Павлюк в интервью The Economist

Детали: В издании отмечают, что одна из самых неотложных задач, которая стоит перед Павлюком, - создание 10 новых бригад для подготовки к российскому наступлению.

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Павлюк настаивает на том, что Украина больше нуждается в технике, а не в людях. В частности, есть ощутимая нехватка артиллерии и бронетехники, которую, как он надеется, предоставит Запад.

Также часть этих новых сил (10 бригад - ред.) будет развернута для защиты Киева.

По словам генерала, через два с половиной года после того, как российская армия была заблокирована в Киеве, она не отказалась от своих амбиций окончательно захватить город.

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Прямая речь Павлюка: "Защита Киева остается одной из наших главных задач, несмотря на то, насколько тяжелой является ситуация на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, что оборона столицы будет играть ключевую роль в будущем".

Детали: По его словам, российская армия больше не может осуществлять широкомасштабные рейды на нескольких фронтах.

Кроме того, РФ использует ракеты, которые только что сошли с конвейера, всего через несколько недель после производства, а не из своих некогда огромных запасов. Вооруженные силы Украины также намного больше, чем были раньше.

Эта история, по мнению Павлюка, остается стратегическим поражением России.

По официальной оценке Украины, Россия потеряла более 400 000 убитыми, пленными и ранеными. Потеря такого количества солдат "для захвата небольшой части одного региона является непропорциональной для любого рационального разума".

Командующий Сухопутными войсками считает, что в таких непопулярных вопросах, как мобилизация, каждый чиновник должен проявлять лидерство.

Столкнувшись со смертельной опасностью, некоторые граждане впали в панику, и это естественно, но если страна хочет выжить, люди должны "преодолеть панику" и ответить на призыв к борьбе, как это делают в таких странах, как Израиль: "Как бы трудно это ни было, у нас нет другого выбора".

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