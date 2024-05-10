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Вселенський патріарх візьме участь у саміті миру в Швейцарії

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 травня 2024, 20:27
Вселенський патріарх візьме участь у саміті миру в Швейцарії
ВСЕЛЕНСЬКИЙ ПАТРІАРХ ВАРФОЛОМІЙ. ФОТО EC-PATR.ORG

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться в Швейцарії. 

Джерело: Зеленський у X

Пряма мова: "Провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

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Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно.

Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі".

Нагадаємо:

ВІДЕО ДНЯ
  • Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Росією та Україною за принципом "всіх на всіх".
  • Раніше Зеленський заявив, що на Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня запрошені глави держав і урядів з усіх континентів світу. Але Росію на подію ніхто не запрошував.

Теми: ЗеленськийрелігіяПравославна Церква Українивійна
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