Вселенський патріарх візьме участь у саміті миру в Швейцарії

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться в Швейцарії.

Джерело: Зеленський у X

Пряма мова: "Провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.

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Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно.

Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі".

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