Вселенський патріарх візьме участь у саміті миру в Швейцарії
П'ятниця, 10 травня 2024, 20:27
Президент Володимир Зеленський повідомив, що Вселенський патріарх Варфоломій візьме участь у Глобальному саміті миру, який у червні відбудеться в Швейцарії.
Джерело: Зеленський у X
Пряма мова: "Провів розмову зі Вселенським патріархом Варфоломієм. Привітав його всесвятість із Великоднем, подякував за молитви за Україну й теплі побажання українському народові.
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Патріарх Варфоломій підтвердив свою участь у Глобальному саміті миру, що для нас надзвичайно символічно.
Цінуємо важливий внесок Вселенського патріархату у відновлення справедливого миру в нашій державі".
Нагадаємо:
ВІДЕО ДНЯ
- Вселенський Патріарх Варфоломій закликав до обміну полоненими між Росією та Україною за принципом "всіх на всіх".
- Раніше Зеленський заявив, що на Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня запрошені глави держав і урядів з усіх континентів світу. Але Росію на подію ніхто не запрошував.