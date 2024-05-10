Вселенский патриарх примет участие в саммите мира в Швейцарии

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.

Источник: Зеленский в X

Прямая речь: "Провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Поздравил его святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.

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Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично.

Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве".

Напомним:

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