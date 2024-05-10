Вселенский патриарх примет участие в саммите мира в Швейцарии
Пятница, 10 мая 2024, 20:27
Президент Владимир Зеленский сообщил, что Вселенский патриарх Варфоломей примет участие в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.
Источник: Зеленский в X
Прямая речь: "Провел разговор со Вселенским патриархом Варфоломеем. Поздравил его святейшество с Пасхой, поблагодарил за молитвы за Украину и теплые пожелания украинскому народу.
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Патриарх Варфоломей подтвердил свое участие в Глобальном саммите мира, что для нас чрезвычайно символично.
Ценим важный вклад Вселенского патриархата в восстановление справедливого мира в нашем государстве".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Вселенский Патриарх Варфоломей призвал к обмену пленными между Россией и Украиной по принципу "всех на всех".
- Ранее Зеленский заявил, что на Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня приглашены главы государств и правительств со всех континентов мира. Но Россию на событие никто не приглашал.