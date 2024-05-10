Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Зеленський особисто запросив президента Аргентини на саміт миру 

Альона Мазуренко П'ятниця, 10 травня 2024, 20:54
Зеленський особисто запросив президента Аргентини на саміт миру 
ЗЕЛЕНСЬКИЙ І ПРЕЗИДЕНТ АРГЕНТИНИ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запросив лідера Аргентини Хав’єра Мілеєма долучитися до саміту миру, який у червні відбудеться в Швейцарії. 

Джерело: Зеленський у X

Пряма мова: "Підтримую постійний зв’язок із президентом Хав’єром Мілеєм.

Реклама:

Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися".

Деталі: Водночас президент України не повідомив, чи прийняв запрошення лідер Аргентини.

Також президенти обговорили двосторонні відносини. За словами Зеленського, Україна зацікавлена в їхньому розвитку.

ВІДЕО ДНЯ

Президент повідомив, травні Аргентину відвідає українська делегація: "Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн".

Нагадаємо:

  • Раніше Зеленський заявив, що на Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня запрошені глави держав і урядів з усіх континентів світу. Але Росію на подію ніхто не запрошував.

Теми: ЗеленськийАргентина Швейцаріямир
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів

Уряд Словаччини заявив, що Фіцо все ще оперують, замах скоїли з політичних мотивів

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям

фотоЗМІ: Чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи

Генштаб: На Харківському напрямку інтенсивність бойових дій зросла

По всій Україні ввели графіки погодинних відключень світла

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Щойно доповідав Сирський, по всій лінії фронту – важкі бої
Вселенський патріарх візьме участь у саміті миру в Швейцарії
Зеленський відповів Фіцо, який образив словаків, що збирали гроші на снаряди Україні
Останні новини
00:10
Окупанти завдають ударів по Харкову
23:53
відеоПутін прилетів у Китай, планує розмову "тет-а-тет" з Сі Цзіньпіном
23:35
Генштаб: За 5 днів противник на Харківщині втратив 710 окупантів
23:29
Як це – будувати життя наново у віці 60+. Досвід жінок
23:23
Новини економіки 15 травня: відключення світла, США можуть обмежити доступ Raiffeisen до своєї фінсистеми
23:17
відеоУ Севастополі повідомили про вибухи та роботу ППО
22:45
Конкурент OpenAI призначив співзасновника Instagram керівником відділу продуктів
22:33
На Сумщині за день зафіксували 37 обстрілів, відомо про загиблу та постраждалого
22:22
"Отелло" у столичному Театрі Лесі Українки: що треба знати про прем'єру
22:07
Через обстріл на Дніпропетровщині загинуло двоє залізничників
Усі новини...
Реклама:
Реклама: