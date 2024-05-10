Зеленський особисто запросив президента Аргентини на саміт миру
Президент Володимир Зеленський повідомив, що запросив лідера Аргентини Хав’єра Мілеєма долучитися до саміту миру, який у червні відбудеться в Швейцарії.
Джерело: Зеленський у X
Пряма мова: "Підтримую постійний зв’язок із президентом Хав’єром Мілеєм.
Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися".
Деталі: Водночас президент України не повідомив, чи прийняв запрошення лідер Аргентини.
Також президенти обговорили двосторонні відносини. За словами Зеленського, Україна зацікавлена в їхньому розвитку.
Президент повідомив, травні Аргентину відвідає українська делегація: "Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн".
Нагадаємо:
- Раніше Зеленський заявив, що на Саміт миру у Швейцарії 15-16 червня запрошені глави держав і урядів з усіх континентів світу. Але Росію на подію ніхто не запрошував.