Зеленський особисто запросив президента Аргентини на саміт миру 

Президент Володимир Зеленський повідомив, що запросив лідера Аргентини Хав’єра Мілеєма долучитися до саміту миру, який у червні відбудеться в Швейцарії.

Джерело: Зеленський у X

Пряма мова: "Підтримую постійний зв’язок із президентом Хав’єром Мілеєм.

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Вдячний Аргентині за підтримку Формули миру. Важливо, щоб і на нашому Саміті миру у Швейцарії прозвучав голос Латинської Америки, тому я особисто запросив Хав’єра долучитися".

Деталі: Водночас президент України не повідомив, чи прийняв запрошення лідер Аргентини.

Також президенти обговорили двосторонні відносини. За словами Зеленського, Україна зацікавлена в їхньому розвитку.

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Президент повідомив, травні Аргентину відвідає українська делегація: "Очікую від візиту конкретних домовленостей і вигоди для обох наших країн".

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