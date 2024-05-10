Зеленский лично пригласил президента Аргентины на саммит мира
Президент Владимир Зеленский сообщил, что пригласил лидера Аргентины Хавьера Милеема присоединиться к саммиту мира, который в июне состоится в Швейцарии.
Источник: Зеленский в X
Прямая речь: "Поддерживаю постоянную связь с президентом Хавьером Милеем.
Благодарен Аргентине за поддержку Формулы мира. Важно, чтобы и на нашем Саммите мира в Швейцарии прозвучал голос Латинской Америки, поэтому я лично пригласил Хавьера присоединиться".
Детали: В то же время президент Украины не сообщил, принял ли приглашение лидер Аргентины.
Также президенты обсудили двусторонние отношения. По словам Зеленского, Украина заинтересована в их развитии.
Президент сообщил, в мае Аргентину посетит украинская делегация: "Ожидаю от визита конкретных договоренностей и выгоды для обеих наших стран".
Напомним:
- Ранее Зеленский заявил, что на Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня приглашены главы государств и правительств со всех континентов мира. Но Россию на событие никто не приглашал.