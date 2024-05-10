Зеленский лично пригласил президента Аргентины на саммит мира

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пригласил лидера Аргентины Хавьера Милеема присоединиться к саммиту мира, который в июне состоится в Швейцарии.

Источник: Зеленский в X

Прямая речь: "Поддерживаю постоянную связь с президентом Хавьером Милеем.

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Благодарен Аргентине за поддержку Формулы мира. Важно, чтобы и на нашем Саммите мира в Швейцарии прозвучал голос Латинской Америки, поэтому я лично пригласил Хавьера присоединиться".

Детали: В то же время президент Украины не сообщил, принял ли приглашение лидер Аргентины.

Также президенты обсудили двусторонние отношения. По словам Зеленского, Украина заинтересована в их развитии.

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Президент сообщил, в мае Аргентину посетит украинская делегация: "Ожидаю от визита конкретных договоренностей и выгоды для обеих наших стран".

Напомним: