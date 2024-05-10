Пізно ввечері 10 травня у тимчасово окупованому місті Ровеньки Луганської області пролунали вибухи на нафтобазі.

Джерело: місцеві пабліки, пропагандистське російське видання "РИА Новости", ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник

Деталі: У телеграм-каналах розповсюджують відео з, як стверджується, міста Ровеньки, яке Росія окупувала в 2014 році. Автори відео стверджують, що удар прийшовся по нафтобазі.

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Оновлено о 23:17: Ватажок квазіреспубліки "ЛНР" Леонід Пасічник підтвердив, що на нафтобазі виникла пожежа, пошкоджені також будинки поблизу. За його даними, одна людина загинула, ще шестеро поранені.

У тимчасово окупованих Ровеньках на Луганщині повідомили про вибухи на нафтобазі.

Відео з місцевих пабліків pic.twitter.com/ApAWRtuX1D — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 10, 2024

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Нагадаємо, ввечері 7 травня повідомляли про пожежу на нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську.