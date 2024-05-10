Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области сообщили о взрывах на нефтебазе

Татьяна ОлейникПятница, 10 мая 2024, 22:52
Во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области сообщили о взрывах на нефтебазе
Фото из местных пабликов

Поздно вечером 10 мая во временно оккупированном городе Ровеньки Луганской области прогремели взрывы на нефтебазе.

Источник: местные паблики, пропагандистское российское издание "РИА Новости", главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник 

Детали: В телеграмм-каналах распространяют видео из, как утверждается, города Ровеньки, которое Россия оккупировала в 2014 году. Авторы видео утверждают, что удар пришелся по нефтебазе.

Реклама:

Обновлено в 23:17: Главарь квазиреспублики "ЛНР" Леонид Пасечник подтвердил, что на нефтебазе возник пожар, повреждены также дома поблизости. По его данным, один человек погиб, еще шесть ранены.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, вечером 7 мая сообщали о пожаре на нефтебазе во временно оккупированном Луганске.

Темы: взрывоккупацияпожарЛуганская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов

Правительство Словакии заявило, что Фицо все еще оперируют, покушение совершили из политических мотивов

Сейм Польши одобрил изменения правил помощи украинским беженцам

фотоСМИ: Мужчина, который стрелял в Фицо, мог принадлежать к пророссийской военизированной группе

Генштаб: На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла

По всей Украине ввели графики почасовых отключений света

Все новости...
взрыв
В Харькове после обстрела горели жилые дома, пострадал человек
Россияне атаковали громады Сумщины КАБами, сбросили 28 мин
В результате взрыва гранаты на Львовщине погиб мужчина
Последние новости
00:44
Министры Эстонии, Исландии и Литвы выступили на акции против скандального закона в Грузии
00:32
футбол"Челси", несмотря на травму Мудрика, победил "Брайтон": результаты матчей АПЛ
00:10
Оккупанты наносят удары по Харькову
23:53
видеоПутин прилетел в Китай, планирует разговор "тет-а-тет" с Си Цзиньпином
23:35
Генштаб: За 5 дней противник на Харьковщине потерял 710 окупантов
23:29
Как это строить жизнь заново в возрасте 60+. Опыт женщин
23:23
Новости экономики 15 мая: отключение света, США могут ограничить доступ Raiffeisen к своей финсистеме
23:17
видео, обновленоВ Севастополе сообщили о взрывах и работе ПВО
22:45
Конкурент OpenAI назначил соучредителя Instagram руководителем отдела продуктов
22:33
В Сумской области за день зафиксировали 37 обстрелов, известно о погибшем и пострадавшем
Все новости...
Реклама:
Реклама: