Пентагон "буквально перевертає небо і землю", щоб швидко доставити зброю в Україну

Міноборони США вже забезпечило надходження на позиції ЗСУ в Україні частини озброєнь із попереднього пакета військової підтримки та докладає зусиль, щоби доправити решту озброєння й техніку, в тому числі з нового пакета допомоги.

Джерело: радник Білого дому Джон Кірбі, "Укрінформ"

Пряма мова: "Дещо з першого пакета оборонної допомоги - який ми оголосили у межах закону про додаткове фінансування того самого дня, коли президент підписав його - деякі із цих речей уже потрапили на поле бою, до рук українських військових.

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Міністерство оборони (США - ред.) буквально перевертає небо і землю, щоби зробити це якомога швидше. І зараз ще продовжується робота над тими поставками, які залишилися в попередньому пакеті".

Деталі: Він підкреслив, що не вказуватиме, що конкретно вже доправлене - з міркувань оперативної безпеки. Але, за його словами, швидкої доставки вдалося досягти завдяки розміщенню військової допомоги заздалегідь на складах в Європі. Деяким озброєнням знадобиться більше часу, щоби дійти до України.

Він також зауважив, що Пентагон працює так само у швидкому темпі, щоби надати Україні новий пакет військової допомоги на суму $400 мільйонів.

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За його словами "це достатньо серйозний пакет". Різноманітність систем, які є в ньому вражаюча.

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