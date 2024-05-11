Пентагон "буквально переворачивает небо и землю", чтобы быстро доставить оружие в Украину

Минобороны США уже обеспечило поступление на позиции ВСУ в Украине части вооружений из предыдущего пакета военной поддержки и прилагает усилия, чтобы доставить остальные вооружения и технику, в том числе из нового пакета помощи.

Источник: советник Белого дома Джон Кирби, "Укринформ"

Прямая речь: "Кое-что из первого пакета оборонной помощи - который мы объявили в рамках закона о дополнительном финансировании в тот же день, когда президент подписал его - некоторые из этих вещей уже попали на поле боя, в руки украинских военных.

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Министерство обороны (США - ред.) буквально переворачивает небо и землю, чтобы сделать это как можно быстрее. И сейчас еще продолжается работа над теми поставками, которые остались в предыдущем пакете".

Детали: Он подчеркнул, что не будет указывать, что конкретно уже доставлено - из соображений оперативной безопасности. Но, по его словам, быстрой доставки удалось достичь благодаря размещению военной помощи заранее на складах в Европе. Некоторым вооружением понадобится больше времени, чтобы дойти до Украины.

Он также отметил, что Пентагон работает в быстром темпе, чтобы предоставить Украине новый пакет военной помощи на сумму $400 миллионов.

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По его словам "это достаточно серьезный пакет". Разнообразие систем, которые есть в нем впечатляющая.

Напомним: