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Цієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях

Олена ІвашківСубота, 11 травня 2024, 03:22
Цієї ночі вибухи лунали у Бєлгородській та Курській областях
фото ілюстраційне: ТАСС

У ніч на суботу у Бєлгородській та Курській областях Росії пролунали вибухи.

Джерело: російські Телеграм-канали, губернатор Курської області Роман Старовойт, губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков

Деталі: У Курській області за словами місцевої влади, перехоплювали безпілотники.

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У Бєлгородській області була оголошена ракетна небезпека. За словами Гладкова, нібито збито кілька повітряних цілей на підльоті до Бєлгорода. Він також повідомив про кілька десятків пошкоджених будинків, вибиті вікна та пошкоджені автомобілі.

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Теми: Росіявійна
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