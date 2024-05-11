Этой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях

В ночь на субботу в Белгородской и Курской областях России прогремели взрывы.

Источник: российские Телеграмм-каналы, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Детали: В Курской области по словам местных властей, перехватывали беспилотники.

Реклама:

Безпілотник в Курській області. pic.twitter.com/oYLpQkgsQj — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2024

В Белгородской области была объявлена ракетная опасность. По словам Гладкова, якобы сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Он также сообщил о нескольких десятках поврежденных домов, выбитых окнах и поврежденных автомобилях.

ВИДЕО ДНЯ