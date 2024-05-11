Этой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
Суббота, 11 мая 2024, 03:22
В ночь на субботу в Белгородской и Курской областях России прогремели взрывы.
Источник: российские Телеграмм-каналы, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Детали: В Курской области по словам местных властей, перехватывали беспилотники.
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Безпілотник в Курській області. pic.twitter.com/oYLpQkgsQj— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2024
В Белгородской области была объявлена ракетная опасность. По словам Гладкова, якобы сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Он также сообщил о нескольких десятках поврежденных домов, выбитых окнах и поврежденных автомобилях.
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Влучання у Бєлгороді pic.twitter.com/2mgIZ2b6xd— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2024