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Этой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях

Алена ИвашкивСуббота, 11 мая 2024, 03:22
Этой ночью взрывы прогремели в Белгородской и Курской областях
фото иллюстративное: ТАСС

В ночь на субботу в Белгородской и Курской областях России прогремели взрывы.

Источник: российские Телеграмм-каналы, губернатор Курской области Роман Старовойт, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

Детали: В Курской области по словам местных властей, перехватывали беспилотники.

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В Белгородской области была объявлена ракетная опасность. По словам Гладкова, якобы сбито несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. Он также сообщил о нескольких десятках поврежденных домов, выбитых окнах и поврежденных автомобилях.

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Темы: Росcиявойна
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