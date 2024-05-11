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В Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом

Олена ІвашківСубота, 11 травня 2024, 07:27
В Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом
Скриншот відео

Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.

Джерело: МНС РФ

Деталі: За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 квадратних метрах, постраждалих немає, зазначили у відомстві.

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Теми: Росіяпожежа
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