Цистерна з паливом спалахнула на залізничній станції "Куберле" в Орловському районі Ростовської області.

Джерело: МНС РФ

Деталі: За інформацією рятувальників, пожежу локалізовано на 200 квадратних метрах, постраждалих немає, зазначили у відомстві.

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В Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом pic.twitter.com/4wbunmBGqG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2024

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