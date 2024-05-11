В Ростовской области России на железной дороге горит цистерна с топливом

Цистерна с топливом вспыхнула на железнодорожной станции "Куберле" в Орловском районе Ростовской области.

Источник: МЧС РФ

Детали: По информации спасателей, пожар локализован на 200 квадратных метрах, пострадавших нет, отметили в ведомстве.

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В Ростовській області Росії на залізниці горить цистерна з паливом pic.twitter.com/4wbunmBGqG — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) May 11, 2024

Напомним: