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В ночь на 11 мая беспилотники ГУР атаковали крупнейший НПЗ "Лукойла" – источник

Валентина РоманенкоСуббота, 11 мая 2024, 13:07
В ночь на 11 мая беспилотники ГУР атаковали крупнейший НПЗ Лукойла – источник
«ЛУКОЙЛ-ВОЛГОГРАДНЕФТЕПЕРЕРОБКА», ФОТО: ВИКИПЕДИЯ

В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР

Прямая речь: "В ночь на 11 мая в России снова "грохотало". В 03-45 на Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", прилетели БПЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6".

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Детали: По словам источника УП, текущее состояние установок уточняется. В то же время известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключены семь холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.

Что предшествовало: Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями было сбито семь беспилотников. Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда.

В ночь на 3 февраля 2024 года Волгоградский НПЗ уже подвергался атаке украинских беспилотников, в результате чего возник пожар.

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Справка: ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "Лукойл".

Темы: беспилотникиГУР
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