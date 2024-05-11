В ночь на 11 мая беспилотники ГУР атаковали крупнейший НПЗ "Лукойла" – источник
В ночь на субботу 11 мая беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России.
Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР
Прямая речь: "В ночь на 11 мая в России снова "грохотало". В 03-45 на Волгоградский НПЗ, принадлежащий ПАО "Лукойл-Волгограднефтепереработка", прилетели БПЛА Главного управления разведки. Пострадали установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6".
Детали: По словам источника УП, текущее состояние установок уточняется. В то же время известно, что повреждения получил кабель управления воздушными холодильниками, в результате чего отключены семь холодильников. Также повреждена дымовая труба печи П-1.
Что предшествовало: Российские паблики и некоторые СМИ сообщали, что в ночь на 11 мая над Волгоградской и Курской областями было сбито семь беспилотников. Работу ПВО слышали в Красноармейском районе Волгограда.
В ночь на 3 февраля 2024 года Волгоградский НПЗ уже подвергался атаке украинских беспилотников, в результате чего возник пожар.
Справка: ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка" - крупнейший производитель нефтепродуктов в Южном федеральном округе РФ, мощность завода составляет 14,8 млн. тонн. С 1993 года является 100% дочерней организацией ПАО "Лукойл".