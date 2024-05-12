Ізраїль закликав розширити евакуацію з Рафаху – Reuters

У суботу Ізраїль закликав палестинців з більшої кількості районів міста Рафах на півдні Сектора Гази евакуюватися і вирушити до так званої розширеної гуманітарної зони в Аль-Мавасі.

Джерело: Reuters

Деталі: Видання зазначає, що такий заклик, імовірно, є ще одним свідченням того, що військові Ізраїлю продовжують реалізувати свої плани наземної атаки на Рафах.

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Ізраїльські військові також закликали мешканців і переміщених осіб у районі Джабалія на півночі Гази покинути його, заявивши, що вони повертаються туди після того, як помітили, що ХАМАС намагається відновити свій контроль над цим районом.

Крім того, ЦАХАЛ заявив, що за минулу добу їхня авіація завдала ударів по десятках цілей по всій Газі, додавши, що їхні наземні війська ліквідували близько 30 бойовиків у Зейтуні.

У Рафаху, де, за даними медиків, загинуло 16 осіб, жителі повідомили Reuters, що нові накази ізраїльських військових про евакуацію стосуються районів у центрі міста і не залишають сумнівів у тому, що Ізраїль планує розширити свій наземний наступ саме там.

ВІДЕО ДНЯ

Ізраїльські військові заявили, що продовжують операцію проти бойовиків ХАМАС у східній частині Рафаха і на газильській стороні контрольно-пропускного пункту Рафах.

Що передувало: Ізраїльські війська обстріляли місто Рафах у Секторі Гази в четвер.

Передісторія: