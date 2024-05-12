Израиль призвал расширить эвакуацию из Рафаха – Reuters

В субботу Израиль призвал палестинцев из большего количества районов города Рафах на юге Сектора Газа эвакуироваться и отправиться в так называемую расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси.

Источник: Reuters

Детали: Издание отмечает, что такой призыв, вероятно, является еще одним свидетельством того, что военные Израиля продолжают реализовать свои планы наземной атаки на Рафах.

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Израильские военные также призвали жителей и перемещенных лиц в районе Джабалия на севере Газы покинуть его, заявив, что они возвращаются туда после того, как заметили, что ХАМАС пытается восстановить свой контроль над этим районом.

Кроме того, ЦАХАЛ заявил, что за прошедшие сутки их авиация нанесла удары по десяткам целей по всей Газе, добавив, что их наземные войска ликвидировали около 30 боевиков в Зейтуне.

В Рафахе, где, по данным медиков, погибло 16 человек, жители сообщили Reuters, что новые приказы израильских военных об эвакуации касаются районов в центре города и не оставляют сомнений в том, что Израиль планирует расширить свое наземное наступление именно там.

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Израильские военные заявили, что продолжают операцию против боевиков ХАМАС в восточной части Рафаха и на газильской стороне контрольно-пропускного пункта Рафах.

Что предшествовало: Израильские войска обстреляли город Рафах в Секторе Газа в четверг.

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