За день із Вовчанського напрямку евакуювали 1600 людей – ОВА
Неділя, 12 травня 2024, 22:26
У неділю з Вовчанського напрямку на Харківщині евакуювали 1600 людей, за кілька днів із Харківського району та Вовчанської громади вивезли майже 6 тисяч жителів.
Джерело: голова Харківької ОВА Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова: "Сьогодні було евакуйовано з Вовчанського напрямку 1600 людей".
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Деталі: Синєгубов зазначив, що за кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району.
"Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", – додав він.
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- Раніше в неділю Синєгубов повідомляв, що у Вовчанську на півночі Харківщини залишається до 500 мешканців.
- Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що на околицях міста Вовчанськ "ситуація дуже складна, місто під постійним російським вогнем".