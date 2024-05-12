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За день із Вовчанського напрямку евакуювали 1600 людей – ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 12 травня 2024, 22:26

У неділю з Вовчанського напрямку на Харківщині евакуювали 1600 людей, за кілька днів із Харківського району та Вовчанської громади вивезли майже 6 тисяч жителів.

Джерело: голова Харківької ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні було евакуйовано з Вовчанського напрямку 1600 людей".

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Деталі: Синєгубов зазначив, що за кілька днів евакуювали майже 6 тисяч жителів Вовчанської громади та населених пунктів Харківського району.

"Кожен отримує повний супровід – від гуманітарного до юридичного. Закликаємо жителів і надалі не нехтувати безпекою, евакуація не припиняється", – додав він.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Раніше в неділю Синєгубов повідомляв, що у Вовчанську на півночі Харківщини залишається до 500 мешканців.
  • Президент Володимир Зеленський у неділю ввечері заявив, що на околицях міста Вовчанськ "ситуація дуже складна, місто під постійним російським вогнем".

Теми: Херсонська областьевакуаціявійна
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