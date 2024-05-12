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У Вовчанську залишається до 500 мешканців, місто під постійним вогнем, є загибла і поранені

Катерина ТищенкоНеділя, 12 травня 2024, 16:23
У Вовчанську залишається до 500 мешканців, місто під постійним вогнем, є загибла і поранені
руйнування у Вовчанську, фото ДСНС

У Вовчанську на півночі Харківщини залишається до 500 мешканців.

Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС

Пряма мова: "За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 людей. Дані оновлюються".

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Деталі: Синєгубов повідомив, що в неділю надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську – жінка 46 років та чоловік 74 років.

Ці населені пункти, як і всі пункти північного прикордоння Харківщини практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем, зазначив голова ОВА.

Разом з тим, ДСНС повідомляє про загиблу жінку 1950 року народження у Вовчанську.

ВІДЕО ДНЯ

За дві доби з небезпечних районів Харківщини евакуювали більше 4000 людей.

Передісторія:

Теми: Харківська областьвійнаевакуація
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