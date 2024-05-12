У Вовчанську залишається до 500 мешканців, місто під постійним вогнем, є загибла і поранені
Неділя, 12 травня 2024, 16:23
У Вовчанську на півночі Харківщини залишається до 500 мешканців.
Джерело: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, ДСНС
Пряма мова: "За нашими даними, у Вовчанську залишається до 500 людей. Дані оновлюються".
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Деталі: Синєгубов повідомив, що в неділю надійшла інформація про двох постраждалих у Липцях та Вовчанську – жінка 46 років та чоловік 74 років.
Ці населені пункти, як і всі пункти північного прикордоння Харківщини практично цілодобово перебувають під ворожим вогнем, зазначив голова ОВА.
Разом з тим, ДСНС повідомляє про загиблу жінку 1950 року народження у Вовчанську.
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За дві доби з небезпечних районів Харківщини евакуювали більше 4000 людей.
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- Вранці 11 травня російські загарбники відновили штурмові дії біля населеного пункту Глибоке на Харківщині, Сили оборони очікують посилення ворожого вогню.
- За даними аналітиків DeepState на ранок 12 травня, російські окупанти захопили ще 6 населених пунктів у Харківській області.