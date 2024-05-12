Зеленський про Харківщину: Жорстокі бої, окупанти намагаються закріпитись

Президент Володимир Зеленський заявив про жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги на Харківщині й намагання окупантів закріпитися в деяких селах.

Джерело: вечірнє звернення президента

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Пряма мова: "Протягом дня були доповіді головкома, розвідки, міністра внутрішніх справ. Особлива увага – Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги.

Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування...

Зокрема, на околицях міста Вовчанськ ситуація дуже складна, місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових в місті, місцевим мешканцям допомагають".

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Деталі: Зеленський наголосив, що максимум ефективності має бути проявлений зараз кожним у Силах безпеки і оборони та місцевій владі.

"Все залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити, чи можеш витримати удари та втримати позиції. Щоб усі так само змогли. Головне – наша стійкість та український результат в боях", – сказав він.

Водночас президент зазначив, що донецькі напрямки зараз "не менш загострені".

Пряма мова: "Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський".

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