Зеленський про Харківщину: Жорстокі бої, окупанти намагаються закріпитись
Президент Володимир Зеленський заявив про жорстокі бої на значній частині прикордонної смуги на Харківщині й намагання окупантів закріпитися в деяких селах.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Протягом дня були доповіді головкома, розвідки, міністра внутрішніх справ. Особлива увага – Харківщині. Тривають оборонні бої, жорстокі бої на значній частині нашої прикордонної смуги.
Є села, які фактично із "сірої зони" стали зоною ведення бойових дій, і окупант намагається в частині з них закріпитись, частину просто використати для подальшого просування...
Зокрема, на околицях міста Вовчанськ ситуація дуже складна, місто під постійним російським вогнем, і тривають контрударні дії наших військових в місті, місцевим мешканцям допомагають".
Деталі: Зеленський наголосив, що максимум ефективності має бути проявлений зараз кожним у Силах безпеки і оборони та місцевій владі.
"Все залежить від того завжди у війні, на що ти сам здатен, що ти сам здатен зробити, чи можеш витримати удари та втримати позиції. Щоб усі так само змогли. Головне – наша стійкість та український результат в боях", – сказав він.
Водночас президент зазначив, що донецькі напрямки зараз "не менш загострені".
Пряма мова: "Власне, задум ударів на Харківщині в тому, щоб розтягнути наші сили та підважити моральну, мотиваційну основу здатності українців захищатися. Покровський напрямок попри все – найбільш жорсткий. Тільки за цю добу саме на Покровському напрямку було вже 30 бойових зіткнень. Також жорсткі Лиманський, Времівський напрямки, Краматорський, Куп’янський".
Передісторія:
- 10 травня стало відомо, що російські окупаційні війська активізувалися на Харківщині, там йдуть бої.
- Міністерство оборони повідомило, що на північ Харківської області направили резервні підрозділи.
- За даними аналітиків DeepState на ранок 12 травня, російські окупанти захопили ще 6 населених пунктів у Харківській області.
- Головком Олександр Сирський запевнив, що українське військо знає плани ворога і гнучко реагує на всі дії РФ, проте ситуацію в Харківській області називає "суттєво загостреною".
- У Головному управлінні розвідки запевняють, що знали про графік наступу російських військ на півночі Харківщини.