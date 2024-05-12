За день с Волчанского направления эвакуировали 1600 человек – ОГА

В воскресенье с Волчанского направления на Харьковщине эвакуировали 1600 человек, за несколько дней из Харьковского района и Волчанской громады вывезли почти 6 тысяч жителей.

Источник: председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь: "Сегодня было эвакуировано из Волчанского направления 1600 человек".

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Детали: Синегубов отметил, что за несколько дней эвакуировали почти 6 тысяч жителей Волчанской громады и населенных пунктов Харьковского района.

"Каждый получает полное сопровождение – от гуманитарного до юридического. Призываем жителей и в дальнейшем не пренебрегать безопасностью, эвакуация не прекращается", – добавил он.

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