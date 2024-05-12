У Красногорівці ЗСУ контролюють ситуацію, окупанти на заводі заблоковані – "Хортиця"

Українські військові контролюють ситуацію в Красногорівці Донецької області та відрізали всі логістичні шляхи групі окупантів, заблокованій на території вогнетривкого заводу.

Джерело: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Невелика група окупантів, яка прорвалася через східні околиці Красногорівки на руїни вогнетривкого заводу, була заблокована. Вони перебувають зараз у складному становищі.

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Ворог практично позбавлений постачання як боєкомплекту, так і підтримки бронетехніки. Наші захисники відрізали їм всі логістичні шляхи і взяли під контроль і дорогу, і підходи до того заводу. Також захисники стримують просування ворога вглиб міста".

Деталі: Волошин підкреслив, що підрозділи 59 ОМБр контролюють ситуацію в Красногорівці й навколо міста.

"Ворог не полишав спроб штурмувати місто невеликими штурмовими групами, час від часу він намагається все ж таки штурмувати східні околиці міста на бронетехніці. Наші захисники вогнем артилерії й мінометів знищують усі спроби і намагання ворога зайти саме в місто", – розповів він.

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Що передувало: 8 травня в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що підрозділи Сил оборони заблокували штурмові групи російської окупаційної армії, які прорвалися до Красногорівки.

9 травня підрозділи Сил оборони ліквідували частину штурмових груп ворога, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод.