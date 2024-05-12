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В Красногоровке ВСУ контролируют ситуацию, оккупанты на заводе заблокированы – "Хортица"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 23:49
В Красногоровке ВСУ контролируют ситуацию, оккупанты на заводе заблокированы – Хортица
ситуация в Красногоровке, скриншот deepstatemap

Украинские военные контролируют ситуацию в Красногоровке Донецкой области и отрезали все логистические пути группе оккупантов, заблокированной на территории огнеупорного завода.

Источник: представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона

Прямая речь: "Небольшая группа оккупантов, которая прорвалась через восточные окраины Красногоровки на руины огнеупорного завода, была заблокирована. Они находятся сейчас в сложном положении.

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Враг практически лишен снабжения как боекомплекта, так и поддержки бронетехники. Наши защитники отрезали им все логистические пути и взяли под контроль и дорогу, и подходы к тому заводу. Также защитники сдерживают продвижение врага вглубь города".

Детали: Волошин подчеркнул, что подразделения 59 ОМБр контролируют ситуацию в Красногоровке и вокруг города.

"Враг не оставлял попыток штурмовать город небольшими штурмовыми группами, время от времени он пытается все же штурмовать восточные окраины города на бронетехнике. Наши защитники огнем артиллерии и минометов уничтожают все попытки и попытки врага зайти именно в город", - рассказал он.

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Что предшествовало: 8 мая в ОСУВ "Хортица" сообщили, что подразделения Сил обороны заблокировали штурмовые группы российской оккупационной армии, которые прорвались в Красногоровку.

9 мая подразделения Сил обороны ликвидировали часть штурмовых групп врага, которым удалось прорваться на огнеупорный завод.

Темы: Донецкая областьвойна
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