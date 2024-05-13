Через атаку дронів у Липецькій області РФ загорілася електропідстанція – губернатор
Понеділок, 13 травня 2024, 06:56
Вночі 13 травня дрони атакували кілька областей Росії, внаслідок цього у Липецькій області трапилася пожежа на електропідстанції.
Джерело: губернатор Липецької області РФ Ігор Артамонов
Деталі: Артамонов заявив, що БпЛА був перехоплений на території Становлянського округу.
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Пряма мова: "На місці працюють співробітники спецслужб. Жертв немає. Ліквідується загоряння на території електропідстанції".
Нагадаємо: Вночі 13 травня російські пропагандисти повідомили про серію вибухів у Бєлгороді.