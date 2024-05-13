Из-за атаки дронов в Липецкой области РФ загорелась электроподстанция

Ночью 13 мая дроны атаковали несколько областей России, в результате этого в Липецкой области случился пожар на электроподстанции.

Источник: губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов

Детали: Артамонов заявил, что БпЛА был перехвачен на территории Становлянского округа.

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Прямая речь: "На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции".

Напомним: Ночью 13 мая российские пропагандисты сообщили о серии взрывов в Белгороде.