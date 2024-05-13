Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Из-за атаки дронов в Липецкой области РФ загорелась электроподстанция

Понедельник, 13 мая 2024, 06:56
Из-за атаки дронов в Липецкой области РФ загорелась электроподстанция
иллюстративное фото Getty images

Ночью 13 мая дроны атаковали несколько областей России, в результате этого в Липецкой области случился пожар на электроподстанции.

Источник: губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов

Детали: Артамонов заявил, что БпЛА был перехвачен на территории Становлянского округа.

Реклама:

Прямая речь: "На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции".

Напомним: Ночью 13 мая российские пропагандисты сообщили о серии взрывов в Белгороде.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Дуда сравнил смерть президента Ирана с гибелью Качиньского под Смоленском

Вечером будут выключать свет, несмотря на уменьшение дефицита в энергосистеме: когда начнут

видео, обновленоВ Луганске прогремели взрывы: говорят об ударе по военному городку оккупантов

дополнено Президент Ирана Раиси погиб в результате катастрофы вертолета

Воздушные силы уничтожили все 29 "Шахедов", которыми РФ атаковала Украину

В "Укрэнерго" рассказали, сколько еще будут отключать свет и повлияет ли на это потепление

Все новости...
Последние новости
14:58
5 лет президентства: достижения Владимира Зеленского в цифрах
14:52
Россияне обстреляли Степногорск, один погибший - Запорожская ОВА
14:45
Когда и за какой срок военнообязанные должны пройти ВЛК? Объяснение
14:37
Премьер Грузии попытался напугать протестующих проблемами в Украине
14:36
Секретарь СНБО: Украина осознает, что война кончится переговорами. Для этого есть формула Зеленского
14:32
Завершено расследование по Гринкевичу-старшему в деле о подкупе руководства ГБР
14:29
Британская разведка: В России проблемы из-за дефицита рабочей силы
14:25
Будущая линейка iPhone 16 может получить два новых цвета
14:23
В Минстратегпром расширили возможности бронирования работников ОПК
14:16
КолонкаНана Гонгадзе о том, почему Украине важно поддержать Грузию сейчас
Все новости...
Реклама:
Реклама: