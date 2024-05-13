Из-за атаки дронов в Липецкой области РФ загорелась электроподстанция
Понедельник, 13 мая 2024, 06:56
Ночью 13 мая дроны атаковали несколько областей России, в результате этого в Липецкой области случился пожар на электроподстанции.
Источник: губернатор Липецкой области РФ Игорь Артамонов
Детали: Артамонов заявил, что БпЛА был перехвачен на территории Становлянского округа.
Реклама:
Прямая речь: "На месте работают сотрудники спецслужб. Жертв нет. Ликвидируется возгорание на территории электроподстанции".
Напомним: Ночью 13 мая российские пропагандисты сообщили о серии взрывов в Белгороде.