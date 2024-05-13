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У російському Бєлгороді пролунали вибухи – росЗМІ

Ольга Глущенко Понеділок, 13 травня 2024, 01:40
У російському Бєлгороді пролунали вибухи – росЗМІ
Вибух. Ілюстративне фото з соцмереж

Вночі 13 травня російські пропагандисти повідомили про серію вибухів у Бєлгороді.

Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС

Деталі: За даними ТАСС, о 1:16 кілька вибухів пролунали в Бєлгороді під час ракетної небезпеки.

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О 1:34 пропагандисти повідомили про ще два вибухи в російському прикордонному місті.

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Теми: Росіявибухвійна
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