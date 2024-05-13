У російському Бєлгороді пролунали вибухи – росЗМІ
Понеділок, 13 травня 2024, 01:40
Вночі 13 травня російські пропагандисти повідомили про серію вибухів у Бєлгороді.
Джерело: російське пропагандистське видання ТАСС
Деталі: За даними ТАСС, о 1:16 кілька вибухів пролунали в Бєлгороді під час ракетної небезпеки.
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О 1:34 пропагандисти повідомили про ще два вибухи в російському прикордонному місті.
Нагадаємо:
- У російському Бєлгороді в неділю під час повітряної тривоги зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки.
- Міноборони країни-агресора стверджує, що 10-поверховий будинок у Бєлгороді зруйнований уламками ракети після роботи ППО.
- У МНС Росії заявили про 13 загиблих під час обвалу будинку в Бєлгороді, розбір завалів триває.